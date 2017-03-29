Минск, 29 марта, 2017, 21:22 — ИА Регнум.



Пасхальные яйца

Участники Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине по итогам очередного заседания в Минске (Белоруссия) приняла заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля 2017 года. Об этом сегодня, 29 марта, заявил журналистам представитель Луганской Народной Республики в Контактной группе Владислав Дайнего.

«По итогам заседания было принято два заявления: о приверженности Минскому процессу и о полном соблюдении режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля», — заявил Дайнего.

При этом представитель Российской Федерации в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона согласилась прекратить огонь только на пасхальные праздники.

«Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер», — подчеркнул Грызлов.

Кроме того, участники переговоров заявили о необходимости ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии фронта.

Для того, чтобы ускорить пропуск людей, будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы.