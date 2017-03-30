Великий Новгород, 31 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Примеры выборов в Новгородской области показали, что в стремлении занять административные должности кандидаты не останавливаются перед дискомфортом, которым чревата попытка переобуться в полете. Кроме того, оперативная смена партийной принадлежности позволяет прощупать настроения в обществе и втиснуться на пока не занятое место в идейно-политическом пространстве. В статье корреспондента ИА REGNUM Ольги Лариной приводится целая коллекция почти анекдотических перевоплощений кандидатов в депутаты и губернаторы.

MartinStr Хамелеон

Прекрасные экземпляры, украшающие эту коллекцию, могут служить точной иллюстрацией мысли Ходжи Насреддина о гибкости как важнейшем умении политика. Каких только метаморфоз мы не наблюдаем, следя за тяжелыми трудовыми биографиями персонажей. Стремительный путь из КПРФ в Партию прогресса, или фигурирование в избирательных списках «Коммунистов России» члена ЛДПР, или прочие перетекания политических платформ доказывают широту и непринужденность политической мысли потенциальных администраторов.

Можно сказать о представленной коллекции одно: большинству этих людей безразличны политические платформы, от имени которых они якобы выступают. Это не открытие, но проблема не так поверхностна, как может показаться с первого взгляда. Отсутствие убеждений обычно сопровождается отсутствием представления о будущем, и куда мы в таком случае идем? Возможно, это и не всегда так, и кто-то из попавших в список — кристальной чистоты человек, ратующий за народ. Такое, конечно же, возможно. Но наблюдения за эволюцией политического сознания не оставляют внятного представления о том, что же хочет этот человек нести народу, в чем его база. Потому что, кроме демонстрации весьма размытых намерений бороться за все хорошее против всего плохого, такая линия поведения не говорит избирателю ничего.

Подробности: Новгородские «политические хамелеоны»: партийность как инструмент

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