Копенгаген, 29 марта, 2017, 21:14 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

Парламент Дании выдал министерству иностранных дел разрешение, позволяющее разместить в Эстонии датский контингент из 200 солдат. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает газета The Copenhagen Post.

В соответствии с разрешением, солдат направят в Прибалтику в конце этого года, они станут частью британского батальона численностью 1000 человек.

«Мы обсуждаем внешние границы НАТО, и это четкий сигнал русским о том, что они могут попасть в датчанина, немца или британца, если будут стрелять там, — рассказал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. — И тогда это будет совершенно другой конфликт. Это действительно хороший способ защитить нас от дальнейшей агрессии со стороны России».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Эстонию прибыла первая группа из 130 военнослужащих Великобритании, которые войдут в прибалтийский батальон НАТО. 20 марта на аэродром Эмари прибыли 50 первых французских солдат. Как заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, участие в батальоне Североатлантического альянса военных из Великобритании, Франции и Дании является «четким сигналом единства альянса».

Решение о размещении батальонов НАТО на восточном фланге альянса было принято на саммите в Варшаве в июле 2016 года. Боевая группировка в регионе Прибалтики и Польши будет насчитывать порядка 5000 военных, их разместят на постоянной основе.