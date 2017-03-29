Краснодар, 30 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае медицинские учреждения региона получат новое оборудование. На его закупку в 2018 году из краевого бюджета планируется направить 1 млрд рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 30 марта, на заседании коллегии министерства здравоохранения региона, которое состоялось в Сочи, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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В 2016 году край выделил 180 млн рублей только на покупку 85 машин скорой помощи. В этом году 250 млн рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования для муниципалитетов, кроме того, 20 реанимобилей закупят для Сочи.

Происходят перемены и в первичном звене здравоохранения. На смену старым сельским больницам приходят современные офисы врачей общей практики, на которые, как отметила вице-губернатор Анна Минькова, очень большой спрос. Так, в 2016 году на строительство офисов врачей общей практики край выделил больше 130 млн рублей, что позволило построить 20 ВОПов. В этом году запланировано 146 млн рублей.

«Если откроем еще 20, то получим 240 офисов, всего же краю нужно 500 таких офисов», — уточнила вице-губернатор.

Глава Кубани отметил, помощь врачей должна быть не только максимально доступной, но и профессиональной. На сегодняшний день низкая квалификация медицинских сотрудников и отсутствие профессиональной этики в общении с пациентами являются одними из наиболее частых жалоб, поступающих от жителей региона.

Курсы повышения квалификации в крае ежегодно проходят порядка 300 врачей, однако сертификат сегодня может выдавать профильное учреждение в любом регионе, что делает практически невозможным контроль качества подготовки. Решить эту проблему на Кубани планируют с помощью программы оценки медицинского персонала, которую министерство здравоохранения региона разрабатывает совместно с Кубанским государственным медицинским университетом. В первую очередь, речь идет о проверке знаний выпускников этого вуза.

Как пояснил ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, по форме тестирование будет похоже на ЕГЭ. Задания будут приходить из Москвы, проверять их будет независимая комиссия, чтобы оценка была объективной.

«Нельзя забывать и о врачебной этике, о поведении медиков. Каждое проявление хамского отношения к пациентам должно быть причиной лишения возможности заниматься врачебной практикой», — отметил губернатор края.

В качественной медицинской помощи нуждаются не только жители городов, но и сельчане. На селе живет порядка 4 млн человек, а узких специалистов в сельской местности не хватает. В 2016 году федеральная программа «Земской доктор» помогла привлечь на село 525 врачей.

Также на совещании был затронут и вопрос о введении в крае мер поддержки при рождении первого ребенка. Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, в 2016 году впервые за последние несколько лет отмечено снижение рождаемости. Причем эта ситуация прежде всего зависит не от медицинского, а социального фактора: потенциальным родителям необходимы дополнительные меры поддержки. Речь идет не только о малообеспеченных семьях: для них в крае сохранены и ежемесячные выплаты, и региональный материнский капитал. Имеется ввиду социальные обязательства по поддержке при рождении первого ребенка.

«Мы должны расставить приоритеты, возможно, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет», — резюмировал губернатор, поручив своим заместителям проработать данный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году здравоохранение Краснодарского края дополнительно получит не менее миллиарда рублей с учетом федеральных субсидий.