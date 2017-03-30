Вашингтон, 31 марта, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Ответственность за освобожденные от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории на востоке Сирии ляжет на США, однако стабилизация обстановки рискует обрести бессрочный характер. Об этом пишет постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Силы

Особенность ситуации, в которую поставили себя США, состоит в том, что и при Обаме, и сейчас, при Трампе, Америка не воспринимает Сирию как суверенное государство, рассматривая ее исключительно как некое географическое пространство.

Правительство Асада, вынужденное по ряду причин уступить Штатам восток страны для проведения антитеррористический операций, находится там довольно условно. Тем самым США, по сути, имеют свободу действий в восточной части Сирии, но обратная сторона этой медали такова, что им же придется брать на себя задачу по стабилизации обстановки на освобожденной от боевиков территории.

Местными партнерами США являются коалиция Демократических сил Сирии (ДСС) и Сирийская арабская коалиция (САК). В свою очередь ДСС состоит в немалой степени из курдов, на которых оказывает влияние Рабочая партия Курдистана, что вносит в сотрудничество США и ДСС ноту тревожности со стороны Турции. Тем не менее Америка способна при участии ДСС и САК окружить Ракку, завершение операции по которой планируется к концу весны. Совместную с ДСС операцию проведут военнослужащие США в числе тысячи или более человек. Контроль над восточными землями Сирии в этом случае перейдет к США без участия Турции. Противоположная сторона уже готовится к подобному развитию событий, от боевиков следует ожидать диверсионной кампании и терактов, призванных дестабилизировать обстановку на данной территории. Все это может превратить задачу стабилизации востока Сирии в трясину.

Что же касается налаживания отношений с прочими странами Ближневосточного региона, которые теоретически могли оказать свою поддержку, то ряд причин и обстоятельств не позволяет считать убедительной возможность такого взаимодействия.

Все вместе говорит о том, что операция по наведению порядка на очищенных от боевиков восточных территориях станет для Америки бессрочной. Готово ли к этому американское общество и есть ли выход из сложного положения?

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