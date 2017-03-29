Минск, 29 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 3 апреля обсудят вопросы функционирования единого рынка Евразийского экономического союза, сообщил 29 марта вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

Kremlin.ru Владимир Путин, Александр Лукашенко

«Не могу констатировать, что всё благоприятно и всё движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьёзных тем, как нам всё-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках ЕАЭС», — приводит слова вице-премьера белорусское госинформагентство БелТА.

Семашко констатировал, что Россия остаётся основным торговым рынком для Белоруссии. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике», — подчеркнул он.

Напомним, Белоруссия до сих пор не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС, подписи под которым в конце минувшего года поставили лидеры остальных четырёх стран объединения — России, Армении, Казахстана и Киргизии. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.

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В начале февраля Александр Лукашенко распорядился отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов ЕАЭС. Затем он отказался приехать в Москву на запланированное заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

«Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам, — заявлял Лукашенко. — Чего они там сидят?.. Зачем такая организация». По его словам, если Белоруссию хотят видеть в интеграционных структурах, страны-участницы должны «порядочно себя вести по отношению друг к другу, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий».

«Разве это дело, что мы в ЕАЭС за 2015 год упали в товарообороте на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. Почти 60% — это нормально?» — возмущался белорусский лидер.

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Наряду с этим в двусторонних отношениях Москвы и Минска также накопился целый ряд неразрешённых вопросов. В частности остаётся неурегулированным очередной нефтегазовый конфликт, инициированный Лукашенко в начале 2016 года. Добиваясь снижения цены на российский газ, Минск стал недоплачивать за получаемое голубое топливо, в результате чего к марту 2017 года накопился долг перед Москвой в размере $600 млн. Российская сторона продолжает поставлять республике газ в прежних объёмах, но в качестве меры воздействия сократила на треть объёмы поставок нефти, производимые из которой нефтепродукты служат важнейшей статьёй экспорта Белоруссии.

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Ещё одной причиной осложнения отношений стало решение Минска предоставить возможность безвизового въезда в Белоруссию сроком на пять дней для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза. ФСБ России в связи с этим объявила о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для противодействия транзитной незаконной миграции, контрабанде и наркотрафику. Лукашенко после этого обвинил Москву в нарушении межгосударственного соглашения о границе, заявив, что глава ФСБ «одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях».

На фоне участившихся случаев пресечения контрабанды продовольствия из Белоруссии в Россию и реэкспорта на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго Москвы, Минск обвинил Россельхознадзор в попытках дискредитации белорусских производителей. Александр Лукашенко отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства.

Все эти вопросы остаются неурегулированными в преддверии празднования 21-й годовщины создания Союзного государства России и Белоруссии, которая должна отмечаться 2 апреля.

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