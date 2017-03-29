Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 29 марта, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Пуэрто-Рико изъяли более 1 тонны 600 килограмм кокаина, 29 марта сообщает Associated Press.

U.S. Navy Изъятые наркотики

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В результате спецоперации арестовали четверых подозреваемых, заявила американский адвокат Роза Эмилия Родригес.

Наркотики находились на небольшом судне. Сотрудники полиции открыли огонь, чтобы вывести из строя двигатели судна.

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Напомним, изъятая партия кокаина стала одной из самых крупных контрабандных партий в этом году. 27 февраля служба береговой охраны Пуэрто-Рико изъяла 4 тонны 200 килограмм кокаина. По оценкам специалистов, стоимость изъятой партии составила $125 млн.