Москва, 31 марта, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Интригующее заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал ВС США Кертис Скапаротти, обвинив России в «взаимодействии» с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усугубив тем самым «подозрения» командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона. О мыслях двух генералов, затерявшихся между строк их выступлений, рассуждает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Взаимодействие», по смелым догадкам генерала Скапаротти, выразилось в том числе и в «обеспечении» (чем и когда — нет ответа). Возросшая активность генералов, вероятно, объясняется операцией по прикрытию американских закулисных контактов с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имевших место с самого начала американского вторжения в Афганистан.

Известна конкурентная вражда между этой и другой халифатистской организацией — ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), делящими между собой зоны влияния в Афганистане. В недалеком будущем, когда остатки бойцов разгромленного в Сирии и Ираке игиловского халифата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут прятаться по заранее подготовленным норам, Афганистан станет, скорее всего, новой горячей точкой Востока.

В такой ситуации американские бойцы информационного фронта заранее рисуют указующие персты, которые могут направить гнев экстремистов в нужное, то есть антироссийское русло. Кроме того, обвинение в «связях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может рассматриваться как атака на улучшение взаимоотношений РФ с официальным Кабулом. В недавней речи афганского советника президента по национальной безопасности Ханифа Атмара Москва упоминается как важный политический союзник в борьбе с терроризмом. В то же самое время США критикуются за их пассивное поведение, сосредоточенное на «защите своей базы» в Баграме.

Независимо от дальнейших действий США и НАТО в Афганистане, тенденция к улучшению отношений между Кабулом и Москвой должна быть пресечена. Такова, судя по всему, основная мысль генерала Скапаротти, находящаяся между строк его заявления.

Читать полностью материал: Афганистан. Кому адресованы «откровения» генерала Скапаротти

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