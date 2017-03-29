Великий Новгород, 29 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Здание для государственного исторического архива Новгородской области на улице Нехинской превратилось в долгострой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 марта, на заседании Новгородской областной думы заявила председатель Счётной палаты Новгородской области Нина Яковлева.

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Она напомнила, что помещения на улице Нехинской, 55, в Великом Новгороде, находятся на реконструкции с 2009 года. «Это единственный такой переходящий объект», — отметила руководитель региональной Счётной палаты. Она назвала причину долгостроя: недостаточность бюджетных ассигнований и недофинансирование.

По мнению Счётной палаты Новгородской области, работы необходимо завершить в срок до 30 ноября 2017 года — то есть согласно полученному разрешению на строительство.

В отчёте региональной Счётной палаты отмечается, что реконструкция архива осуществлялась при несоблюдении отдельных положений градостроительного законодательства: разрешение на строительство выдано после начала реконструкции, с 2013 года не осуществлялся государственный строительный надзор за ходом работ, не проводилась инвентаризация объёмов выполненных работ, соответственно, не определён объем незавершенных работ в условиях, когда исполнитель контракта находится в стадии ликвидации.

Нина Яковлева заявила, что Счётная палата Новгородской области намерена взять процесс освоения бюджетных средств на объекты капитального строительства в регионе под особый контроль. Мониторинг будет проводится ежеквартально.

Напомним, новое здание было обещано госархиву Новгородской области ещё к 1150-летию Великого Новгорода, которое отмечалось в 2009 году. В 2015 году в ходе визита в Новгородскую область руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова власти региона заявляли о хорошей степени готовности здания. Отмечалось, что на объекте освоено 314 млн рублей (при общей стоимости работ в 472,2 млн рублей).

В настоящее время государственный архив Новгородской области находится на улице Духовской в комплексе зданий бывшего Свято-Духова монастыря. В нём хранится порядка 1,2 млн дел — документы первой половины XV — конца XX века.