Вашингтон, 29 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Сильные грозы и ураганные ветры, зафиксированные в нескольких районах штата Техас, оставили почти 200 тыс. человек без электричества, 29 марта сообщает ABC News.

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Согласно данным коммунальной компании Oncor Electric Delivery, большая часть сбоев в электроснабжении произошла в центрально-восточной части штата, в районе города Форт-Уэрт.

197 тыс. 221 человек остался без электричества по состоянию на 04:46 по местному времени.

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Значительный ущерб зарегистрирован в районе населенного пункта Рокуолл. Несколько домов были повреждены, пять домов — уничтожены.

Напомним, Техас столкнулся с непогодой 28 марта. Торнадо и проливные дожди зафиксированы в разных районах южного штата.