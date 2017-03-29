Минск, 29 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Согласовано прекращение огня в связи с Пасхальными праздниками с 1 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщил полпред президента РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

Пасхальные яйца

«В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление Контактной группы: в нем отмечена безальтернативность Минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с Пасхальными праздниками», — заявил Грызлов. Он высказал пожелание, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер.

Обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов в ночь на 29 марта вновь и вновь возвращают к проблеме контроля над нахождением тяжелых вооружений в установленных местах хранения, отмечает полпред президента РФ. «Очевидно, что эти обстрелы были бы невозможны, если бы соглашение об отводе тяжелой техники соблюдалось», — сказал он.

Контактная группа в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганская на 6 апреля 2017 года, проинформировал Грызлов.

Кроме того, участники Контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии размежевания на Донбассе с 1 апреля 2017 года. «Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы», — сказал Грызлов.