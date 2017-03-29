Ставрополь, 29 марта, 2017, 20:44 — ИА Регнум.



Pixabay.com Строительство дороги

Росавтодор выберет один из двух вариантов будущей трассы, связывающей курорты Северного Кавказа и Кавказские Минеральные Воды с черноморскими курортами. В любом случае вопрос строительства трассы уже решен. Осталось определиться с тем, откуда потянется дорога на Адлер — из Черкесска или Кисловодска.

Главе Федерального дорожного агентства Роману Старовойту представлено два варианта трассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росавтодоре. Трасса будет проходить по территориям трех регионов — Ставрополья, Кубани и Карачаево-Черкесии.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о том, что в регионе вынашивается идея строительства такой дороги еще с 60-х годов XX века в период пика популярности курортов Кавминвод. Сейчас курорты Северного Кавказа активно развиваются, растет и число туристов, посещающих Кавминводы и горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии. В этой связи растет и актуальность строительства короткой трассы из северокавказских регионов в Адлер.

«Осуществление проекта даст мощный импульс повышению востребованности морских, бальнеологических и горнолыжных курортов Ставропольского края, Северного Кавказа и Кубани», — рассказал Владимиров.

Проект Ставрополья представляет собой четырехполосную трассу из активно развивающегося курорта Кавминвод Кисловодска в Адлер протяжённостью 334 километра. Сейчас дорога из Кисловодска в Сочи тянется на 770 км.

Новая трасса позволит туристам получить доступ к морю. Дорога сокращается практически вдвое, а стоимость поездки станет дешевле до 1,5 тыс. рублей на каждого человека (водителя и его пассажиров).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проекта трассы Кисловодск — Сочи составляет порядка 65 млрд рублей. Часть трассы в представленном проекте уже существует, но требует реконструкции. Предстоит достроить еще 103 километра трассы, включая два тоннеля, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Читайте по теме: Трасса Кисловодск — Сочи привлечет на Кавказ до 10 млн туристов в год

«Дорога жизни»: Проектировать дорогу Кисловодск — Сочи начнут в 2017 году

Карачаево-Черкесия представила альтернативный план трассы Черкесск — Сочи протяженностью 273 километра. Как рассказал заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Смородин, в состав новой трассы предполагается включить участки федеральных дорог А-155 и А-156, а также 14-километровый участок Архыз — Лунная Поляна — гора Дукка и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия.

Выслушав все предложения, Старовойт отметил несомненную необходимость строительства дороги, которая разгрузит интенсивный трафик на федеральной трассе Джубга — Сочи за счет перераспределения транспортных потоков из районов восточнее Краснодара. Окончательное решение по выбору варианта строительства будет вынесено после анализа предложенных вариантов. Окончательный вариант будет предложен Минтрансу.

Отмечалось также, что на строительство трассы пойдут средства федеральных и региональных дорожных фондов, а также будут привлечены частные инвестиции на условиях концессий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство трассы получило одобрение премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 10 марта 2017 года. Глава российского правительства отметил тогда, что это дорогостоящий проект, и реализовывать его надо с применением механизма государственно-частного партнёрства.

Читайте по теме: В Кисловодске не будет игорной зоны, но появится короткая трасса на Сочи

Он отметил, что дорога должна будет, вероятно, носить платный характер. Медведев поручил тогда Минтрансу, Минкавказу и регионам проработать вопрос строительства дороги и доложить предложения.

Ранее проект строительства дороги получил одобрение Минтранса и Росавтодора. По оценкам экспертов, трасса Кисловодск — Сочи должна способствовать дополнительному привлечению на курорты Северного Кавказа до 10 млн туристов в год.