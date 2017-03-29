Москва, 29 марта, 2017, 20:24 — ИА Регнум.

29−30 марта в Архангельске проходит международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Форум проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. Центральной темой форума в этом году станет «Человек в Арктике». Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях. Мероприятие проводится при участии президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

Rosatom.ru Атомный ледокол «Россия»

«Росатом и ОКБМ в частности (как конструкторское бюро, занимающееся разработкой реакторных установок) готовы обеспечить полную линейку мощностей, которые в принципе необходимы для энергообеспечения арктических регионов, — заявил главный конструктор электроустановок с водо-водяными реакторами под давлением АО «ОКБМ Африкантов» Юрий Фадеев. — В последнее время по заданию Минпромторга Российской Федерации мы выполнили ряд проектов, к которым можно отнести и наземные энергоисточники. С Фондом перспективных исследований совместно с ЦКБ МТ «Рубин» нами разработана подводная модульная установка для обеспечения подводной разведки и добычи различного органического сырья. Мощностная линейка варьируется начиная от 5−6 мегаватт и заканчивая 100 МВт. Установки мощностью 5−6 мегаватт предназначены для небольших поселков, относительно небольших горнодобывающих предприятий или объектов геологоразведки. Установки мощностью 100 мегаватт могут быть востребованы крупными горно-обогатительными и горнодобывающими компаниями».

«Кроме того, у нас есть проект ядерной энергетической установки «Айсберг» для подводно-подледных буровых комплексов, — отметил он. — Такая установка могла бы поставлять энергию для буровых и добывающих комплексов, ее мощность может быть от 8 до 25МВт. Установка способна работать в автономном режиме без участия персонала не менее года, общий срок службы составит 30 лет. Сейчас движение в этом направлении только началось, то есть пока мы только разрабатываем проекты. При этом мы видим, что и по линии бизнеса есть интерес, и по линии государства (в первую очередь со стороны Министерства обороны). Пока этот процесс находится на стадии технико-экономических исследований, но мы понимаем, что без таких энергоисточников в принципе невозможно решить проблему освоения арктических регионов».

«Если говорить о потребностях, то, по моей оценке, энергоисточников мощностью порядка 10−15 мегаватт необходимы десятки. Более крупных установок понадобится, наверное, существенно меньше, — полагает Фадеев. — Тенденция такова, что чем меньше мощность, то тем больше востребованность. Однако при понижении мощности в дело вступают экономические факторы: особенность атомной энергетики такова, что с уменьшением мощности резко возрастают удельные капитальные затраты. Получается, что совсем уж маленькие установки иногда экономически не очень эффективно применять. Особенность северных регионов — это именно локальное размещение объектов, а для каждой конкретной точки характерна своя экономическая ситуация. Многое зависит от масштабов применения установок — чем более серийный проект, тем он экономически выгоднее».

«Преимуществом использования ядерных установок в условиях Арктики является отсутствие воздействия на окружающую среду — в отличие от органических энергоисточников, которые там в свое время там широко применялись. Например, оттуда до сих пор не закончили вывозить отходы — бочки из-под дизельного топлива, — сообщил главный конструктор электроустановок с водо-водяными реакторами под давлением АО «ОКБМ Африкантов». — При этом у России (и в этом наша уникальность) уже есть вся инфраструктура, необходимая для обеспечения использования атомной энергетики в этих широтах. Есть предприятие ФГУП «Атомфлот», которое эксплуатирует атомные суда, и в его составе есть вся необходимая инфраструктура, — от эксплуатации, ремонта до вывода из эксплуатации, — в том числе по обращению с ядерным топливом, включая его вывоз на утилизацию».

«Поэтому на данный момент основной вопрос состоит в повышении экономической эффективности использования ядерных установок. На наш взгляд, его решением является серийность — чем больше строим, тем меньше себестоимость одной установки, — пояснил эксперт. — Мы видим заинтересованность со стороны нефтегазовой промышленности, другой разговор, что у газовиков и нефтяников сейчас не самые простые времена, сами понимаете, есть проблемы с инвестиционным ресурсом. К тому же, они привыкли, что можно сразу купить то, что им надо. А атомная энергетика — это такая специфическая область деятельности, которая требует определенного временного планирования уже на более длительном горизонте. Но, я думаю, что в принципе они уже созрели для того, чтобы обратиться к атомщикам. Видимо, здесь необходима долгосрочная стратегия на уровне и Росатома, и нефтегазовых компаний, чтобы мы могли планировать свои проекты, а они понимали, что и когда они смогут получить».

«Необходимость развития арктического региона, в первую очередь для России, существует объективно. И это программа на многие десятилетия вперед, потому что, по оценкам специалистов, 60−70% глобальных ресурсов находятся именно там, — отметил Фадеев. — И с этой точки зренияядерные установки имеют оптимальный срок эксплуатации. Сейчас мы проектируем наши реакторные установки на 60 лет. В моем понимании, с технической точки зрения потом по необходимости можно будет продлевать ресурс этих установок. Напомню, на атомных ледоколах начинали со 100 тысяч часов срока службы реакторных установок, а сейчас уже посредством модернизации ресурс продлевается до 200 тысяч часов. Если говорить о новых установках, то на сегодняшний день у нас все-таки уже и опыта побольше, и материалы применяются более современные».

«ОКБМ с самого начала занималось реакторными установками для военно-морского флота, ледоколов, у нас уже наработана большая элементная база, есть набор стандартных решений, и, по сути, для нас нет принципиальной разницы, делать установку в 5 или в 100 мегаватт, мы можем собрать ее, как конструктор «Лего». В процесс вовлечены одни и те же мощности, одни и те же предприятия, что позволяет обеспечить непрерывность изготовления таких установок.

Если говорить о сроках, то установку мощностью порядка 70−100 мегаватт можно будет получить через 4−5 лет (в плавучем варианте, поскольку для наземного размещения свои требования к процедуре лицензирования площадки)», — резюмировал эксперт.