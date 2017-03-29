Москва, 29 марта, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий возможность привлечения военнослужащего к ответственности за материальный ущерб, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Предлагается привлекать военнослужащего за материальный ущерб, причинённый в результате преступных действий (бездействия), только на основании вступившего в законную силу приговора суда.

Законопроект внесен в Госдуму по исполнение постановления Конституционного суда.

Предлагается уточнить основания привлечения военнослужащего к полной материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу, находящемуся в федеральной собственности и закреплённому за воинскими частями, вследствие установления в его действиях (бездействии) признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством.