Махачкала, 29 марта, 2017, 20:14 — ИА Регнум.

Мемориал памяти первого президента Чечни, Героя России Ахмата Кадырова открыли сегодня, 29 марта, в дагестанском поселке Новый Хушет. Монумент стал данью уважения жителей не только этого населенного пункта, но и всего дагестанского народа, к личности выдающегося чеченского лидера. Об этом заявили присутствовавшие на открытии памятника представители органов власти Дагестана, депутат Госдумы РФ Бувайсар Сайтиев, жители региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по национальной политике Дагестана.

Kremlin.ru Ахмат Кадыров получает государственную награду от Владимира Путина. 2001

На открытие мемориала из Чечни прибыла делегация, в состав которой вошли депутаты парламента и общественные деятели. Возглавил делегацию министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он выразил признательность от имени главы Чечни Рамзана Кадырова за увековечение памяти первого президента республики. «Когда Рамзан Кадыров отправлял меня сюда, он сказал, что этим поступком возрождается наша народная дипломатия, которая была между горцами, которую никто не отменял и не отнимет. Все горцы, будь они в Дагестане, Чечне, Ингушетии и так далее, знают, что для мира сделал Ахмат-Хаджи, какой подвиг он совершил ради нашего с вами процветания, дружбы», — цитирует министра пресс-служба администрации Махачкалы.

Как отметила в ходе торжественной церемонии руководитель ведомства Татьяна Гамалей, идея открытия памятника Ахмату Кадырову была поддержана и представителями Дагестана, и жителями Чечни. Именно такие мероприятия, по ее словам, укрепляют связь между народами и регионами.

«Ахмат Кадыров — выдающийся государственный деятель, сумевший сплотить свой народ и привести в порядок республику, провести референдум и остановить кровопролитную войну», — подчеркнул первый заместитель председателя Собрания депутатов Махачкалы Паша Аллахвердиев.

Стоит отметить, что инициатива возведения памятника принадлежит жителю поселка Новый Хушет, предпринимателю Сагиту Асхабову. По его словам, мемориал — это дань уважения к братскому чеченскому народу, к деятельности первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Как отметил Асхабов, он достоин памятника как лидер, который одним из первых в России выступил против терроризма и экстремизма. Кроме того, он был тесно связан с такими тарикатскими шейхами, как шейх Саид-Афанди, бывший муфтий Дагестана Сайидмухаммад Абубакаров, Курамухаммад-хаджи Рамазанов.

Автор идеи памятника был отмечен благодарственным письмом министерства по национальной политике. Такими же письмами и памятными подарками в ходе церемонии открытия наградили его отца Сагита Асхабова и Рамазана Асхабова.