Нью-Дели, 29 марта, 2017, 20:14 — ИА Регнум. В общей сложности 3 тыс. 296 чиновников центрального правительства Индии были привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, согласно данным Центрального комитета бдительности, 29 марта сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Садху

В 2016 году департамент по борьбе с коррупцией наложил крупные штрафы на 1 тыс. 904 чиновников, 1 тыс. 34 официальных представителя выплатили незначительные штрафы, 358 чиновников были привлечены к административной ответственности, заявил министр по кадрам офиса главы правительства Джитендра Сингх.

В 2015 году в общей сложности 3 тыс. 592 чиновника были привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Центральный комитет бдительности является государственным департаментом, который был учрежден индийским правительством в 1964 году. Его основная задача — борьба с политической коррупцией.

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