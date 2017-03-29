Тбилиси, 29 марта, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Безвизовый режим с Евросоюзом дает Грузии надежды на реализацию ее основной цели — вступления в Евросоюз, но мнения экспертов относительно необходимости подачи заявки на членство в ЕС сегодня расходятся, пишет со ссылкой на грузинских аналитиков издание «Резонанси».

Нико Пиросмани. Дворник. 1905

Беседуя с экспертами, автор статьи выяснил, что сделать такую заявку сегодня Грузии ничто не мешает, но ряд экспертов считает, что на данном этапе ответ Евросоюза будет отрицательным, так как к принятию нового члена он пока не готов, и такой отказ негативно скажется на имидже Грузии.

«Для того, чтобы сделать заявку, ничего не требуется… Это страна может сделать в любой момент, ограничений тут нет. Официальная позиция, что окно возможностей пока не открыто. Они (правительство) говорят, что в Евросоюзе сегодня не такая ситуация, чтобы мы сделали заявку», — поясняет позицию властей Грузии менеджер программ евроинтеграции фонда «Открытое общество — Грузия» Вано Чхиквадзе.

Не видит никаких рисков от подачи такой заявки и председатель Кавказского института развития Гия Нодия, который также считает, что это будет чисто символический шаг, который на данном этапе ЕС не поддержит.

А руководитель Центра европейских исследований Каха Гоголашвили уверен, что на этом этапе подавать заявку на членство Грузии рано, так как ей будет отказано и страна окажется «вырванной из контекста», а это негативно отразится на ее дальнейшей перспективе.

«Мы должны дождаться благоприятного момента, а до этого поработать над максимальным использованием соглашения об ассоциации», — заявил Гоголашвили.