Тбилиси, 29 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. По мнению президента Европейского совета Дональда Туска, безвизовый режим, который вступил в силу для граждан Грузии с 28 марта, важен не только для Грузии, но и для Евросоюза. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили 28 марта в Брюсселе.

Шенген

Он назвал этот день историческим и подчеркнул, что этот шаг еще больше сблизил Грузию с Евросоюзом. По оценке Дональда Туска, та работа, которую Грузия проделала для получения безвизового режима с ЕС, способствовала развитию страны и будет способствовать дальнейшему упрочению связей с Евросоюзом.

Президент Европейского совета отметил значение безвизового сообщения и для жителей Абхазии и Южной Осетии и не обошел стороной тему России и ее влияния на эти регионы. По его словам, в то время, как Евросоюз открывает Грузии свои границы, у Грузии есть сосед, который строит новые границы, в том числе и внутри территории страны.

Напомним, что с 28 марта вступил в силу безвизовый режим между Грузией и странами Шенгенской зоны, который дает владельцам биометрических паспортов возможность без виз посещать страны ЕС сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Безвизовый режим с ЕС делегация Грузии во главе с премьером отметила визитом вначале в Афины, а затем — в Брюссель.