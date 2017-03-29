Валлетта, Мальта, 29 марта, 2017, 19:48 — ИА Регнум.



President.gov.ua Пётр Порошенко на конгрессе ЕНП

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Российская Федерация строит «альтернативную Европу». Такое заявление он сделал сегодня, 29 марта, выступая на конгрессе Европейской народной партии на Мальте.

Порошенко пафосно заявил, что последующие годы станут самыми важными для страны и Евросоюза, отметив при этом, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы «столкнуть ЕС с горы».

«Лидеры ЕС согласились по поводу будущих планов объединённой Европы. И последующие годы будут самыми важными для ЕС и для моей страны. Агрессоры внутри Европы не будут ждать. Россия сделает всё возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы. И Кремль никогда не сдастся построить альтернативную Европу», — сказал Порошенко.

Украинский президент утверждает, что Европе не удастся «стать сильнее с тем, кто ставит Россию превыше всего».

Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что не может быть безопасности Европы без стабильности и безопасности на Украине.

Также Порошенко потребовал от ЕС проявить политическую волю, чтобы Крым и Донбасс были возвращены в состав Украины.