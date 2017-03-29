Киев, 29 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. «Российские спецслужбы пытались от имени президента Украины Петра Порошенко провести телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой». Об этом 29 марта в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Он пояснил, что «российские пранкеры пытались связаться с Дудой уже после общения президентов Украины и Польши». «Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые пранкеры не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия президента Польши в постоянной координации с администрацией президента Украины», — добавил Цеголко.

«Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке», — отметил Цеголко.

Кроме того, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге в Киеве заявил, что сегодня во Львовской области украинские силовики пресекли попытку устроить провокацию. Ее участники хотели перекрыть дорогу, которая ведет к польской границе, жечь шины и оказывать физическое сопротивление правоохранителям.

Ткачук уточнил, что организация провокации началась сразу после обстрела Генконсульства Польши в Луцке. «Примерно в 10 утра около 50 человек организованно прибыли в село Гряда Жовковского района Львовской области, где пытались перекрыть движение автотранспорта и начали жечь шины, пытаясь создать соответствующую негативную картинку для последующей трансляции, как определенных негативных событий, которые якобы происходят в Украине. Это неудачная провокация, что является частью общего замысла в рамках российской специальной информационной операции… Эта провокация является частью спланированной информационной операции, которая была организована, чтобы разжигать межэтническую и межнациональную вражду между дружественными польским и украинским народом», — считает Ткачук.

Он проинформировал, что среди организаторов провокации был уроженец Луганской области и жительница Львова, состоящая на учете в психдиспансере. «За участие в этой акции организаторы планировали заплатить по 150−200 грн. (до 7 долларов) в зависимости от того, какие задачи были расписаны на участников акции», — уточнил Ткачук.

Как сообщало ИА REGNUM , 29 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что обстрел Генконсульства в Луцке требует решительных действий со стороны украинских силовиков, поскольку в результате нападения могли пострадать люди.

«Атака на консульство Польши в Украине — это не только государственный вопрос, это также вопрос безопасности нашего дипломатического учреждения и безопасности наших соотечественников на той территории, на которой поляки жили на протяжении веков, и часть польских семей там живет до сейчас», — напомнил Дуда.

Он сообщил, что уже провел по этому инциденту телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. «Обстрел из гранатомета и повреждения, которые были причинены зданию, к счастью, жертв не было. Это не то, что мы можем просто пройти на повестке дня, случай требует решительного вмешательства», — призвал Дуда.

Напомним, в ночь на 29 марта в Луцке неизвестные из РПГ-26 обстреляли здание Генконсульства Польши. В результате обстрела была повреждена крыша здания, разбито окно. В момент взрыва в помещении уже никого не было, этажом ниже находились охранники. Никто не пострадал. 29 марта президент Порошенко осудил обстрел Генеконсульства Польши в Луцке и поручил силовикам найти виновных. По данному инциденту СБУ возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.