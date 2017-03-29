Исламабад, 29 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Высокий суд Исламабада временно запретил экстрадицию гражданина США пакистанского происхождения, обвиняемого в планировании террористической атаки в Нью-Йорке, 29 марта сообщает Associated Press.

Pixabay.com Флаг Пакистана

Правоохранительные органы Пакистана считают, что подозреваемый Талха Харун связан с террористической группой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Харун Рашид, отец задержанного, заявил, что жизнь его сына будет находиться в опасности, если его экстрадируют в США, сообщил адвокат Харуна Тарик Асад.

Напомним, Харун был задержан в Пакистане в сентябре 2016 года. Запрос на его экстрадицию поступил из США спустя некоторое время после задержания подозреваемого.

После терактов 11 сентября 2001 года пакистанские силы безопасности экстрадировали в США нескольких лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержания проходили в разных регионах страны.

Среди задержанных боевиков находился Халид Шейх Мохаммед. Американские спецслужбы считают, что Халид Шейх Мохаммед был главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Он был задержан в 2003 году.