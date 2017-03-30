Архангельск, 30 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» состоялась сессия «Арктика — территория современной энергетики» при участии министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

(сс) tpsdave Арктика

Модератором сессии выступил российский телеведущий Сергей Брилев, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия» и президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк.

На дискуссии обсудили вопросы, связанные с добычей углеводородного сырья, инвестированием в экономику арктических регионов России и системой энергоснабжения Арктики. Особое внимание было уделено международному научному и технологическому сотрудничеству по освоению Арктического региона.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о важности разработок добычи природных ископаемых в Арктике: «Значительный запас углеводородов нашей страны находится в Арктической зоне и на шельфе. Сегодня в России почти 100 млн тонн нефти добывается в Арктике — еще 5 лет назад эта цифра значительно ниже. Что касается газа, то за прошлый год показатели по добыче достигли 519 млрд кубических метров — почти 80% от общей добычи газа в России. Если говорить в общем, то 60% ресурсов всех полезных ископаемых, которые добываются в нашей стране, находятся в Арктике».

Г-н Новак рассказал и о развитии инвестиционного климата в Арктическом регионе: «Сегодня в Арктике реализуется большое количество крупных инвестиционных проектов. Могу сказать, что в планах постепенное смещение центра газодобычи на Ямал, где в этом году будет запущен крупнейший и самый северный в мире проект по сжижению природного газа. В прошлом году было разработано много крупных нефтяных месторождений. Все это создает условия для привлечения инвестиций для развития наших проектов».

Леонид Михельсон, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК», рассказал о развитии Арктической зоны — стратегической задачи для нашей страны и связанной с ней работой: «Развитие — основа для технологического прорыва очень многих отраслей нашей промышленности. Наша компания совместно с китайскими партнерами реализует очень крупный инвестиционный проект. Проект реализовывается в более 500 км за полярным кругом. Этот регион обладает громадными запасами газа, когда мы только начинали, там отсутствовала инфраструктура. Сегодня работает круглогодичный грузовой порт, построен поселок. Работает международный аэропорт, создано около 30 тысяч рабочих мест. Инвестированы также значительные средства в социально-экономическое развитие региона: построены сады, интернаты, модернизирована больница. Помимо комплексной работы по сохранению окружающей среды, вложено более 1 млрд. рублей, впервые совместно с администрацией ЯНАО запущен рыбоводный завод».

Дэвид Кэмпбелл, президент BP России отметил, что присутствие BP на Аляске не только обеспечивает применение высоких технологий, но и способствует сохранению экосистем, в то время как 50 лет назад такого внимания экологии не уделяли: «Что касается России, мы рассматриваем российскую Арктику в качестве привлекательной территории. Например, осенью прошлого года мы вместе с «Роснефтью» сделали совместное предприятие «Ермак — нефгез» по развитию Восточной Сибири. Мы уже приступили к бурению на суше и ведутся геолого-разведывательные работы. Мы рассматриваем нефтяные провинции как продолжение месторождений Западной Сибири, там огромные запасы не только нефти и газа, также воды и других важных ресурсов. Поскольку этот проект реализуется с нуля, у нас есть возможность применять новые технологии в этом регионе. Мы бы хотели поблагодарить организаторов и участников этой сессии. Мы объединим усилия компаний, научного сообщества и правительства в продвижении совместных проектов».

Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора, ПАО «Совкомфлот» вице-президент, Арктический экономический совет: «Наши проекты не просто синхронизированы с проектами развития энергетики, они являются их интегрированной, неотъемлемой частью процесса по добыче, отгрузке, хранению и доставке. Транспортировка является очень важной частью этого комплекса задач. Для таких проектов разрабатываются суда, которые используют все последние достижения, проектируются с учетом особых метеорологических, гидрографических условий и особых требований проектов».

Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член совета директоров ПАО «Газпром»: «Газпром» обладает крупнейшими запасами газа, и сегодня мы продолжаем развивать нашу добычу. Сегодня мы на наших основных месторождениях в Заполярье пришли к естественно падающей добыче. Поэтому мы нацелили свою стратегию на развитие Ямала. Помимо месторождения мы построили и железную дорогу в 540 км, тем самым мы создали опору для развития «Газпрома» на Ямале. Мы применяем самые передовые технологии, отечественное оборудование, что позволяет нам быть независимыми от поставок из-за рубежа, что дает нам надежность в работе. Также мы занимаемся шельфовой добычей, планируем применять подводное оборудование, которое оказывает минимальное влияние на окружающую среду».

Участники сессии заключили, что эффективное международное взаимодействие по развитию энергетики в Арктическом регионе станет одним из главных приоритетов по созданию комфортной среды для жизни в суровых климатических условиях.