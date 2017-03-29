Архангельск, 29 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум.



U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Посол США в РФ Джон Тефт заявил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Россию может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 29 марта, Тефт заявил журналистам.

«Госсекретарь США прибудет в Россию, думаю, в скором будущем, чтобы пообщаться с Лавровым и президентом Путиным», — сказал посол Тефт.

Он подчеркнул, что обе стороны в ближайшее время согласуют сроки визита Тиллерсона.

Американские СМИ ранее сообщили, что визит Тиллерсона в Москву может состоятся 12 апреля. В МИД РФ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Выступая с лекцией перед студентами Северного федерального университета, посол Тефт заявил, что Тиллерсону не удалось приехать на форум в Архангельск.