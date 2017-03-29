Опочка, Псковская область, 29 марта, 2017, 19:21 — ИА Регнум. В Псковской области бывший директор Опочецкой школы-интерната предстанет перед судом по обвинению в халатности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, в отношении экс-руководителя образовательного учреждения завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ.

Ребенок с игрушкой

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый принял на работу ранее судимого за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчину, не проверив сведения о его судимости. В том же году этот работник интернета совершил ряд преступлений на сексуальной почве в отношении юных воспитанников школы-интерната.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 45-летний разнорабочий школы-интерната в 2016 году признан виновным в систематическом изнасиловании двух малолетних воспитанников интерната и изготовлении порнографических материалов с их участием. Приговором Псковского областного суда он приговорён к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 16 лет.