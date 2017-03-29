Калуга, 29 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Главу администрации сельского поселения Калужской области подозревают в передаче трех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, двум своим дочерям и зятю. Земля, минуя процедуру аукциона, была отдана якобы в аренду. В качестве цели использования участков указано «ведение огородничества». Об этом 29 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Яна Алексеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

После окончания прокурорской проверки, в отношении сельского чиновника, злоупотребившего должностными полномочиями, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

В настоящее время органами Следственного комитета Российской Федерации проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой района.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 4 года.

Напомним, в 2016 году калужскими следователями было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица. Среди них уголовные дела в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.