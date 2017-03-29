Калужский чиновник передал муниципальную землю дочерям «под огороды»
Калуга, 29 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Главу администрации сельского поселения Калужской области подозревают в передаче трех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, двум своим дочерям и зятю. Земля, минуя процедуру аукциона, была отдана якобы в аренду. В качестве цели использования участков указано «ведение огородничества». Об этом 29 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Яна Алексеева.
После окончания прокурорской проверки, в отношении сельского чиновника, злоупотребившего должностными полномочиями, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств).
В настоящее время органами Следственного комитета Российской Федерации проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой района.
Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 4 года.
Напомним, в 2016 году калужскими следователями было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица. Среди них уголовные дела в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.