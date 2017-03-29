Москва, 29 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и его команда хотят «похоронить» Минские соглашения. Такое заявление он сделал сегодня, 29 марта, в интервью журналу «Национальный интерес» (National interest).

«По поводу минских договорённостей, я считаю, что украинское правительство и президент Пётр Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят это сделать так, чтобы вся ответственность была на России и на жителях востока Украины», — сказал Лавров.

Напомним, первые Минские соглашения были заключены ещё осенью 2014 года, но практически сразу были нарушены украинской стороной. После тяжелых боев зимой 2014/15 годов при посредничестве России, Франции и Германии был заключен Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые также не были реализованы.

Россия является лишь гарантом Минских соглашений, а не подписантом. Тем не менее США и страны Европейского союза увязали снятие антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений. Москва сразу же указала на абсурдность подобной увязки, так как Минские соглашения могут выполнить только Украина и народные республики Донбасса.

Более того, Украина сознательно саботирует выполнение Минских соглашений, так как для этого ей придется изменить конституцию.

Также стоит отметить, что сроки выполнения Минских соглашений давно прошли, но их гаранты — Россия, Германия и Франция до сих пор выражают приверженность этим соглашениям.