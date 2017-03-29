Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Сотрудники СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят остановить планируемую передачу собора в распоряжение Русской православной церкви. Текст письма опубликован 29 марта на официальном сайте музея.

Музей-памятник Исаакиевский собор

В документе музейщики вновь заявляют, что готовящаяся передача Исаакиевского собора РПЦ является «фактической ликвидацией всего музейного комплекса».

Они обращают внимание, что в случае передачи здания РПЦ под ударом прежде всего окажется монументальная живопись центрального свода и подкупольного пространства.

Ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 млн рублей из средств, полученных от своей уставной деятельности, полностью обеспечивая за счет своих средств содержание и реставрацию памятников, находящихся в управлении ГМП.

«В случае передачи здания собора РПЦ и ликвидации государственного музея средства на содержание и реставрацию памятника необходимо изыскивать в бюджете Санкт-Петербурга», — предупреждают президента авторы письма.

Они напоминают Владимиру Путину, что музей в Исаакиевском соборе не только принимает свыше 2,5 миллионов туристов в год, но уже 20 лет обеспечивает проведение ежедневных церковных служб, а также всех праздничных служб с участием патриарха и митрополитов. При этом в 2016 году в соборе прошло 640 богослужений, которые посетили 18 тысяч человек, что составляет всего 0,1% общего числа посетителей музея, подсчитали в ГМП «Исаакиевский собор».

«Сегодня Администрация города в лице Комитета имущественных отношений принимает решения, которые создают угрозу состоянию уникального памятника архитектуры, являющегося объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Руководству музея отдаются устные распоряжения, противоречащие друг другу и законам Российской Федерации», — пожаловались главе государства авторы обращения.

По их словам, «положение, в котором сегодня находятся Музей и сам Исаакиевский собор, вызывает непонимание и озабоченность не только у петербуржцев, но и у многих россиян».

Сотрудников музея возмущает ситуация, при которой собор передается в безвозмездное пользование некоммерческой организации, существующей на пожертвования, то есть не имеющей известного бюджета, а расходы на сохранение и реставрацию собора возлагаются на плечи налогоплательщиков, формирующих бюджет Санкт-Петербурга.

«При этом механизм взаимодействия «безвозмездного пользователя» и «собственника» законом № 327 ФЗ от 2010 г. не определен и в сложившийся ситуации трактуется по простой формуле: «пользуемся мы — платите вы», — подчеркивается в тексте письма президенту.

Напомнив о сообщениях СМИ, согласно которым правительство Санкт-Петербурга хочет передать Исаакиевский собор в руки РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года, музейщики заявили, что «все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства».

«Обращаемся к Вам не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри! В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором, связанной с неоднозначностью трактований закона № 327-ФЗ от 2010 г., просим Вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в письме президенту, которое единогласно принято на общем собрании коллектива музея голосами 322 человек.

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Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

Василеостровский и Смольнинский районные суды друг за другом отказались рассматривать иски граждан к комитету имущественных отношений, так как, по мнению судов, распоряжение о подготовке собора к передаче не имеет правовых последствий и не затрагивает интересы петербуржцев.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» может самостоятельно подать в суд на комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, оспаривая распоряжение, которое регламентирует передачу собора в руки РПЦ.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Решение о назначении референдума в течение 20 дней может принять Законодательное собрание города.