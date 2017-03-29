Премьер-министр Эстонии: Brexit не должен парализовать Европейский союз
Таллин, 29 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что Brexit не должен парализовать Европейский союз, европейские страны должны продолжить совместное движение вперед, 29 марта сообщает Associated Press.
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«Мы принимает данное уведомление (о начале процедуры Brexit — прим. ИА REGNUM ) с сожалением в наших сердцах. Главная задача состоит в том, чтобы уменьшить нежелательные последствия, с которыми могут столкнуться граждане и компании в связи с выходом Соединенного Королевства», — заявил Ратас.
В отдельном заявлении эстонское правительство сообщило, что задействование статьи 50 Лиссабонского договора положило конец «неуверенности в отношении намерений Великобритании о выходе из ЕС и определило четкий временной интервал процедуры выхода».
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Напомним, 29 марта Великобритания направила официальное уведомление о начале процедуры Brexit главе Евросовета Дональду Туску. Уведомление было подписано премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Процедура выхода Великобритании из состава ЕС должна завершиться 29 марта 2019 года.