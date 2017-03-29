Таллин, 29 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что Brexit не должен парализовать Европейский союз, европейские страны должны продолжить совместное движение вперед, 29 марта сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Читайте также: Ле Пен: ЕС попытается наказать Великобританию за Brexit

«Мы принимает данное уведомление (о начале процедуры Brexit — прим. ИА REGNUM ) с сожалением в наших сердцах. Главная задача состоит в том, чтобы уменьшить нежелательные последствия, с которыми могут столкнуться граждане и компании в связи с выходом Соединенного Королевства», — заявил Ратас.

В отдельном заявлении эстонское правительство сообщило, что задействование статьи 50 Лиссабонского договора положило конец «неуверенности в отношении намерений Великобритании о выходе из ЕС и определило четкий временной интервал процедуры выхода».

Читайте также: Шотландский парламент одобрил второй референдум о выходе из Великобритании

Напомним, 29 марта Великобритания направила официальное уведомление о начале процедуры Brexit главе Евросовета Дональду Туску. Уведомление было подписано премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Процедура выхода Великобритании из состава ЕС должна завершиться 29 марта 2019 года.