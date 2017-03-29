Ленинградская область, 29 марта, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов обратился к председателю комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой с обоснованием необходимости изменения федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сегодня, 29 марта, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аппарата областного омбудсмена.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

В ходе работы с обращениями граждан омбудсмен выявил законодательное ограничение, согласно которому материнский (семейный) капитал не полагается, если произошло усыновление ребенка супруга от предыдущего брака.

Например, было отказано в выплате семье К. из Тихвинского района. «В 2015 году глава этой семьи, вдовец, женился второй раз. Супруга усыновила его ребенка от первого брака, а вскоре родился общий малыш. Но отец двоих детей, подавший документы на получение семейного капитала, не смог его получить. Супруги задают резонный вопрос: «Капитал дается семьям с двумя и более детьми. Разве мы не являемся такой семьей? Чем наши дети хуже других? Почему Пенсионный фонд считает нормальным обделить их в этой денежной помощи от государства?», — привел пример омбудсмен Ленобласти.

Уполномоченный считает необходимым внести изменения в часть 2 статьи 3 Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По его словам, именно она исключает право на дополнительные меры государственной поддержки тех, кто усыновил второго ребенка, на момент усыновления являющегося пасынком или падчерицей данных лиц. Другими словами, семья имеет право на выплату, если усыновленный ребенок был «взят» из детского дома, а в случае, если это ребенок от предыдущего брака одного из родителей — капитал не положен.

По мнению Сергея Шабанова, данное ограничение является необоснованным, поскольку ставит в неравное положение детей, усыновленных из учреждений соцзащиты, по отношению к детям, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами. «Благополучие детей в данном случае поставлено в зависимость от их правового положения до момента усыновления. Вместе с тем, федеральный закон направлен на государственную поддержку семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь», — подчеркнул Шабанов.