Великий Новгород, 29 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина сегодня, 29 марта, прекращён трудовой договор с заместителем губернатора Александром Бойцовым, курировавшим вопросы агропромышленного комплекса региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, вице-губернатор оставил свой пост «по соглашению сторон».

Novreg.ru Александр Бойцов

«Нельзя не отметить, что за последние годы в развитии сельского хозяйства Новгородской области сделан серьезный рывок. Регион занимает лидирующее место на Северо-Западе по производству картофеля, строятся логистические центры по хранению и реализации овощей. Также увеличился объем производства мяса и других видов сельхозпродукции. Безусловно, в этом есть и заслуга Александра Сергеевича Бойцова. Однако сегодня перед правительством региона стоят новые задачи по улучшению качества жизни на селе», — прокомментировала пресс-секретарь врио губернатора Новгородской области Юлия Слуцкая. По её словам, в связи с тем, что во многих районах Новгородской области сельское хозяйство должно являться точкой роста, «необходимы новые технологии управления и современные подходы к развитию отрасли».

Напомним, Александр Бойцов занимал пост вице-губернатора с 2014 года, на эту должность его назначил прежний глава региона Сергей Митин. Ранее Бойцов был вице-губернатором и в команде предыдущего губернатора Новгородской области Михаила Прусака.

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Отметим, что Бойцов — второй уволенный вице-губернатор из команды Сергея Митина. Первым был уволен Александр Тарасов. Остальным вице-губернаторам контракты были продлены на сроки от двух до пяти месяцев.

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