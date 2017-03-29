Белгород, 29 марта, 2017, 18:41 — ИА Регнум.

У белгородцев в 2017 году появится возможность прямым рейсом улететь в Симферополь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Белгород», обслуживать авиаперевозки по этому маршруту будет компания «ЮВТ Аэро».

Зал ожидания

Рейсы по маршруту «Симферополь — Белгород — Симферополь» будут выполняться с 15 июня по 24 сентября. Самолеты будут летать два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

В четверг самолет будет вылетать из Симферополя в 11:25 и прилетать в Белгород в 13:45. Вылет из Белгорода планируется в 14:45, прибытие в Симферополь — в 17:05.

По воскресеньям рейс из Симферополя будет отправляться в 16:20 и прибывать в Белгород в 18:40. Вылет из Белгорода состоится в 20:00, в Симферополь самолет вернется в 22:20.

Полеты будут совершаться на воздушном судне CRJ-200, которое рассчитано на 50 кресел. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 7 тыс. рублей.