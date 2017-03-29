Москва, 29 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум.



Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Российской Федерации по иску к Украине о погашении долга в $3 млрд. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба министерства финансов Российской Федерации.

Сообщается, что российская сторона ходатайствовала о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке. Украина настаивала на рассмотрении дела в политическом ключе, но Высокий суд Лондона принял решение рассматривать только экономическую составляющую дела и не привлекать политику.

В итоге суд постановил, что у украинской стороны нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы российской стороны о наличии долга по еврооблигациям. Таким образом, Высокий суд Лондона фактически выносит решение в пользу Российской Федерации.

Напомним, в конце 2013 года Россия дала Украине кредит в форме выкупа украинских долговых обязательств на сумму $3 млрд. Россия хотела выделить Украине даже больше, но в этой стране произошел государственный переворот в феврале 2014 года.

Пришедшая к власти на Украине группировка заявила, что кредит «на самом деле был взяткой бывшему президенту Украины Виктору Януковичу», и Украина возвращать долг не собирается. Россия дождалась всех сроков погашения этого долга и потребовала у Украины деньги, но получила отказ. Тогда был подан иск в суд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит отстаивать свою позицию в лондонском суде по долгу России на сумму $3 млрд и возвращать долг не намерен.