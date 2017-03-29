Белград, 29 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум.

Достижение справедливых договоренностей после запуска Brexit соответствует интересам и Европейского союза, и Великобритании, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, 29 марта сообщает Associated Press.

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Во время своего выступления в столице Сербии Ассельборн заявил, что «выход Великобритании из Европейского союза означает для ЕС потерю определенной суммы денег, и это очевидно, потому что вклад Великобритании был существенным».

«Если вы являетесь членом Европейского союза, то вы должны оставаться им до самого последнего момента. Вы должны выполнять свои обязательства», — заявил Ассельборн.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила официальную процедуру выхода страны из ЕС, соответствующее уведомление, подписанное Мэй, направлено главе Евросовета Дональду Туску. Согласно правилам Лиссабонского договора, Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

После запуска процедуры Brexit последуют переговоры государства с Брюсселем. Срок переговоров, касающихся условий выхода, не может превышать двух лет.