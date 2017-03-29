Мурманск, 29 марта, 2017, 18:36 — ИА Регнум.



Rosatomflot.ru Атомный ледокол «Ямал»

В ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который проходит сейчас в Архангельске, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны Российской Федерации между компаниями «Атомредметзолото», «Атомфлот» и «ВостокУголь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

«Соглашением предусмотрено установление взаимовыгодного партнерства и сотрудничества по ряду вопросов, в частности, в области обеспечения бесперебойной и экологически безопасной ледокольной проводки судов на трассах Северного морского пути, а также совместного освоения полиметаллических, угольных и других месторождений, — отметили в отделе коммуникаций. — Кроме того, стороны договорились взаимодействовать при рассмотрении других совместных проектов в регионе и разных форм кооперации».

По данным Росатомфлота, одним из основных направлений сотрудничества является проект освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения (остров Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области), в частности создание и оснащение объектов инфраструктуры горно-обогатительного комбината и портового комплекса.

«Павловское месторождение свинцово-цинковых руд является одним из крупнейших в России, — добавили в Росатомфлоте. — Его запасы оцениваются 47,7 млн тонн руды — 2,49 млн тонн цинка, 549 тыс тонн свинца и 1194 тонн серебра».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Павловское» в 2020 году в Архангельской области планируется построить горнодобывающий комбинат. Мощнейший комплекс по добыче и переработке свинцово-цинковых руд возведут на Новой Земле.