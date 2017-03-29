Москва, 29 марта, 2017, 18:18 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Никита Белых

Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, бывшему губернатору Кировской области Никите Белых были предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России («Получение взятки»).

Следствие считает, что в период с 2012 по 2016 годы Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Никита Белых был задержан по обвинению в получении крупной взятки на сумму 400 тысяч евро. В конце июля того же года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

В январе 2017 года Белых перевели из СИЗО Лефортово в «Матросскую тишину» из-за ухудшения состояния здоровья.

Состояние обвиняемого оценено, как удовлетворительное. При этом у Белых признано наличие хронических болезней.