Симферополь, 29 марта, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Иранский бизнес готов инвестировать в экономику Республики Крым. О намерениях вкладывать в развитие ряда отраслей на территории республики заявил иранский предприниматель Эхсани Алиакбар 29 марта на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РК.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

«Хочу сказать спасибо нашим иранским партнёрам за то, что нашли возможность приехать в Республику Крым. Знаково, что визит проходит в то время, когда лидер Ирана встречался с нашим президентом, и Владимир Владимирович Путин обозначил значимость отношений с Ираном. Мы получаем такой посыл, и МИД говорит о том, что нужно такие отношения укреплять, развивать и, соответственно, помогать бизнесменам из Ирана адаптироваться и вести бизнес на территории Российской Федерации», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что власти республики готовы оказать всестороннюю помощь для реализации инвестпроектов.

«Готовы предоставить информацию для принятия решений. Наши министры готовы сотрудничать по всем направлениям. Готовы составить рабочий план и дальше по этому плану совместно двигаться», — пояснил глава республики.

Эхсани Алиакбар поблагодарил главу республики и представителей правительства за приём и подтвердил намерения Ирана сотрудничать с Россией и Крымом как неотъемлемой её частью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 марта, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани провели переговоры, по итогам которых был подписан пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. В частности были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики, нефтегазовом секторе, машиностроении, в сфере гражданской авиации, культуре и образовании, принято решение о безвизовом режиме для туристических групп и целому ряду других вопросов.