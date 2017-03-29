Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум. «Дело Исаакия» вновь может оказаться предметом рассмотрения Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, но на этот раз речь пойдет о заявке на референдум о судьбе собора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крестный ход в Исаакиевском соборе

Общественный Фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига святого Георгия» намерен подать в суд на Городскую избирательную комиссию Петербурга, которая 28 марта зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора и направила соответствующие документы в Законодательное собрание.

Как сообщил председатель Фонда Сергей Егоров, документы будут поданы в суд до конца недели. «Священная лига святого Георгия», которая и ранее выступала за передачу собора в пользование Русской православной церкви, собирается обжаловать решение городского избиркома.

«Решение избирательной комиссии противоречит нормам законодательства и является нарушением федерального закона о реституции религиозных объектов и ценностей, а также противопоставляет региональное законодательство федеральному, провоцирует необоснованные протестные настроения. Мы будем и дальше использовать все законные способы опротестовать проведение референдума. Планируем провести митинг православных и патриотических сил Петербурга в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ», — сообщил Егоров.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Городской избирательной комиссии, там пока не слышали о планах оспорить решение комиссии в суде. Стоит отметить, что Горизбирком, согласно закону Петербурга о референдуме, не рассматривает содержание вопроса, когда проверяет правильность поданного ходатайства. Правомерность вопроса, предлагаемого на референдум, будет оцениваться лишь в Заксобрании, куда документы должны поступить в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Горизбирком Петербурга санкционировал референдум по Исаакиевскому собору

Напомним, инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакиевскому собору

В РПЦ инициативу о референдуме считают странной и контрпродуктивной. «Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви регулируется федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. В результате получается, как мне кажется, очень странная ситуация, когда фактически предлагается проводить референдум по поводу того, исполнять или не исполнять закон», — сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Для справки:

Фонд возрождения христианских ценностей «Священная Лига Святого Георгия» создан решением учредителей 6 мая 2012 года и зарегистрирован 26 декабря 2012 года с благословения иерархов Русской Православной Церкви. Фонд призван защищать и поддерживать основы христианской веры, путем реализации различных благотворительных проектов в области поддержания христианской культуры и возрождения христианских ценностей.