Ереван, 29 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум. В течение последнего года Евросоюз, США, Германия и Великобритания в связи с электоральными процессами обеспечили Армению весомой финансовой и технической поддержкой, в том числе устройствами, которые помогут проведению 2 апреля свободных и справедливых выборов. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств ЕС, США, Германии и Великобритании в Армении.

«Мы довольны результатами последнего опробования устройств идентификации избирателей на предстоящих в воскресенье выборах. Хотим с удовлетворением отметить приверженную работу правительства Армении по содействию электоральным процессами в Армении и реализацию со стороны Программы развития ООН данной программы в крайне сжатые сроки. Мы убеждены, что данные шаги сократят возможности фальсификаций в день голосования, ограничат умышленное вмешательство в электоральные процессы на избирательных участках. Мы четко констатируем, что голосование будет закрытым и размещенные на избирательных участках устройства идентификации и видеокамеры не предусмотрены для фиксирования голосования избирателя. Мы приветствуем и поддерживаем работу доверенных местных и международных наблюдательских миссий, благодаря которым практически на всех 2009 избирательных участках Армении будет обеспечено присутствие наблюдателей — с целью обеспечения сбалансированного и объективного анализа касательно проведения выборов», — говорится в заявлении.

Посольства отмечают, что их оценка касательно выборов 2 апреля не будет ограничиваться лишь мониторингом избирательных процедур в день голосования. «Мы в курсе и обеспокоены сообщениями о попытках запугивания избирателей, покупке голосов и использовании административного ресурса с целью оказания помощи некоторым конкурирующим силам. Мы продолжаем призывать всех участников выборов сохранять приверженность букве и духу избирательного законодательства Армении, призываем соответствующие правоохранительные и избирательные структуры беспристрастно и убедительно реализовать действующие законы. Надеемся, что непосредственные результаты выборов проложат путь к благополучию, миру и прогрессу. Народ Армении достоин этого», — отмечается в совместном заявлении дипмиссий.

28 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отклонила требование блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) о признании недействительной регистрации правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Блок ОРО требовал, чтобы регистрация РПА была признана недействительной, основываясь на аудиозаписях телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что директора 114 школ и детских садов составляли списки избирателей для правящей партии. Оппозиционный блок заключил, что правящая партия «явно злоупотребила административным ресурсом».

Помимо отказа, ЦИК также постановила, что аудиозапись, касающаяся гюмринской старшей школы №35, будет направлена в Генпрокуратуру. Согласно представленной аудиозаписи, директор этой школы Астхик Аветисян говорит о списке, насчитывающем 1700 человек, отмечая, что с включенными в него избирателями они долгое время работали, даже запугивая их. По словам главы ЦИК Тиграна Мукучяна, в данной аудиозаписи звучит явная угроза, они направят ее в прокуратуру, чтобы там выяснили, есть ли в действиях директора состав преступления.

29 марта глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял руководителя краткосрочной наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Игнасио Санчеса Амора.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Налбандян выразил удовлетворение по поводу эффективного сотрудничества между Арменией и БДИПЧ ОБСЕ и высоко оценил участие наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ уже в 11-ых выборах в Армении.

«Министр иностранных дел Армении отметил важность наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Армении, предоставления помощи с целью усовершенствования избирательных процессов, взаимодействия с соответствующими госорганами Армении в вопросе законодательных реформ.

Министр подчеркнул, что при содействии международных структур в Армении были проведены большие реформы, в сотрудничестве с оппозицией и гражданским обществом были внесены дополнения в Избирательный кодекс, что удостоилось также положительной оценки соответствующих международных структур.

Игнасио Санчес Амор представил шаги, осуществляемые БДИПЧ ОБСЕ с целью наблюдения за предстоящими 2 апреля парламентскими выборами, и сообщил, что в наблюдательскую миссию включены 30 долгосрочных и около 300 краткосрочных наблюдателей, которые будут осуществлять свою миссию в Ереване и во всех областях Армении.

Министр Налбандян подтвердил решимость властей Армении провести предстоящие выборы в соответствии с международными стандартами, а также готовность МИД в рамках своих полномочий содействовать работам наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Парламентские выборы в Армении пройдут 2 апреля. В них участвуют 9 партий и блоков. Согласно новой Конституции Армении, в 2018 году страна полностью перейдёт на парламентскую форму правления. Выборы в парламент стали единственными общегосударственные выборами. Согласно новому Основному закону, президента страны будет избирать парламент.