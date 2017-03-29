Ярославль, 29 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Ярославской области создается профсоюз политических консультантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из создателей «Ярославской Ассоциации политических консультантов» Татьяна Капустина.

Ярославская ассоциация политконсультантов Эмблема ассоциации

«Не секрет, что в нашем городе существует большое сообщество, занимающееся политическим консалтингом. На поверхности лежала идея о создании профессионального объединения. Подстегнули рождение такой организации предстоящие выборы. Очень хотелось бы, чтобы местные кадры работали на родной земле, и не хотелось бы чтобы «варяги» захватили бы и нишу политического консалтинга». Наш принцип — отстаивать интересы политтехнологов, которые трудятся в Ярославской области», — рассказала Татьяна Капустина.

Первым мероприятием данной ассоциации станет семинар «Муниципалитет-2017. Как стать депутатом?», который пройдет в Ярославле 8 апреля. Семинар разделен на несколько блоков, которые будут вести известные в общественно-политической жизни региона люди.

Блок «Электоральные настроение жителей Ярославля» представит социолог Евгений Голубев, блок «Избирательное законодательство» — экс-председатель Избирательной комиссии Ярославской области, руководитель регионального отделения «Ассоциации юристов России» Олег Килипченко, блок «Судебная практика в период избирательных кампаний» — электоральный юрист Алексей Ратников, блок «Профессиональная подготовка кандидата к публичным выступлениям» — тренер ораторского мастерства Ана Мавричева, блок «С кем дружить» — политолог, эксперт «Центра современной политики» ЯрГУ им. П.Г. Демидова Сергей Киселев и политолог, председатель Ярославского регионального отделения партии «Родина» Александр Миклин, а блок «Этапы избирательной кампании. Стратегия. Тактика. Социология. Бюджет кампании» — политтехнологи Татьяна Капустина, Светлана Земцева, журналист Елена Батуева и кандидат политических наук Александр Соколов.

Главным пунктом программы семинара станет выступление доктора экономических и психологических наук Алексея Ситникова, который специально в рамках семинар посетит регион.

«Мы пригласили одного из основателей нашей профессии «благословить» нас, рассказать о своем опыте. За свою карьеру Алексей Ситников избрал большое количество губернаторов», — рассказала Татьяна Капустина.