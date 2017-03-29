Рим, 29 марта, 2017, 17:57 — ИА Регнум.

В Средиземном море затонула резиновая лодка со 147 мигрантами на борту, заявили представители Международной организации по миграции (МОМ), 29 марта сообщает Reuters.

U.S. Coast Guard Лодка с мигрантами

Команда испанского фрегата Canarias спасла 16-летнего подростка из Гамбии. Остальные 146 мигрантов считаются пропавшими без вести.

Подростка передали береговой охране Италии, которая доставила его на сицилийский остров Лампедуза утром 29 марта.

«Мальчик сказал, что они отправились из ливийского города Сабрата несколько дней назад. На борту резиновой лодки находились 147 человек, включая беременных женщин и пятерых детей», — заявил представитель МОМ Флавио ди Джакомо.

Напомним, за последние два дня в Средиземном море спасли более 1 тыс. 100 мигрантов, согласно данным береговой охраны Италии.

С начала текущего года в Средиземном море погибли около 600 мигрантов из Северной Африки, в 2016 году число смертельных случаев достигло 4 тыс. 600 человек.