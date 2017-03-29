Тамбов, 29 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что к оказанию социальных услуг необходимо привлечь и негосударственный сектор, особенно в части надомного обслуживания. Он также раскритиковал ряд муниципалитетов за мизерную долю социальных контрактов, а социальных работников заверил, что к 2020 году средняя зарплата в отрасли достигнет показателя средней по экономке региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, об этом губернатор заявил на расширенном заседании коллегии управления социальной защиты и семейной политики области. Он также поблагодарил социальных работников за труд, который «требует большого сердца и щедрой души».

Сергей Юхачев Александр Никитин

В настоящее время труд соцработников в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина стал оплачиваться значительно лучше. Средняя заработная плата в отрасли увеличилась более чем на 5 тыс. рублей. Губернатор заверил, что к 2020 году она должна достигнуть показателя средней заработной платы в реальном секторе экономки региона.

Александр Никитин подчеркнул, что в настоящее время социальная защита является одним из приоритетов бюджетной политики, занимая второе место по объему финансирования после системы образования. В 2016 году на социальную защиту населения было направлено более 7,5 млрд рублей. В 2017 году расходы не снизятся. Система социального обслуживания включает 36 госучреждений и охватывает более 16,5 тыс. человек. Приоритет текущего периода — получение гражданами (а их свыше 13,5 тыс. человек) услуг на дому. Губернатор отметил такие новые проекты, как «Стационар на дому», «Приемная семья для граждан старшего поколения», «Сиделка», «Школа ухода за пожилыми людьми».

Вместе с этим Александр Никитин акцентировал внимание на важности привлечения негосударственного сектора к оказанию соцуслуг, особенно по надомному обслуживанию, изучения опыта лучших некоммерческих организаций и отбора тех, кто имеет необходимую материально-техническую базу для помощи людям, а не один только бумажный устав. «Доверие населения нельзя подорвать. Нужна не просто раздача грантов, необходима практическая работа и, конечно, создание условий для работы НКО», — подчеркнул губернатор.

Значительную часть своего выступления Александр Никитин посвятил проблемам повышения уровня жизни населения, поддержки семей с детьми, демографии. «Предстоит многое сделать, чтобы люди не на словах, а на деле ощутили реальную заботу. И мы будем это делать, внося соответствующие поправки в бюджет с поддержкой депутатов областной думы», — подчеркнул он.

Говоря о социальных контрактах как одном из видов социальной помощи, Александр Никитин раскритиковал их мизерную долю (5 процентов) от общего объема социальной помощи. Он назвал Тамбов, Котовск, Рассказово, Рассказовский и Пичаевский районы, где не был оформлен ни один такой документ, и обозначил решение этой задачи как первостепенной в текущем году.

Стабилизация рождаемости, рост продолжительности жизни, сокращение миграционной убыли также остаются главными стратегическими, демографическими задачами. В связи с этим Александр Никитин еще раз напомнил о важности принятого областного закона о стимулировании более раннего рождения первых детей, а также поддержки многодетных семей.

Вопросы социального развития, народосбережения, которому так много внимание уделяется сегодня в государстве, будут постоянно стоять в повестке выездных совещаний в районы области. Губернатор намерен в подобных поездках рассмотреть весь комплекс региональных проблем и ждет соответствующих предложений по всему спектру чрезвычайно чувствительных для общества социальных проблем. Александр Никитин призвал к совместной эффективной работе на благо населения, «ведь кто, как не социальный работник, знает лучше, чем кто бы то ни было, как живется людям».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Никитин ранее заявлял, что главный приоритет в работе — здоровье и жизнь людей. На это должна быть нацелена государственная поддержка.

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