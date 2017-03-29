В Вашингтоне рядом со зданием Капитолия произошла перестрелка
Вашингтон, 29 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум.
Tony Hisgett
Полиция Вашингтона
Возле здания Капитолия в США произошла перестрелка. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает ABC News.
Сообщается, что рядом со зданием Конгресса США были слышны выстрелы. Полиция сработала оперативно и задержала злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских. В ответ полиция открыла стрельбу и задержала нападавшего. Пострадавших нет.
Другие подробности не сообщаются.