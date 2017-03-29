Вашингтон, 29 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум.



Tony Hisgett Полиция Вашингтона

Возле здания Капитолия в США произошла перестрелка. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает ABC News.

Сообщается, что рядом со зданием Конгресса США были слышны выстрелы. Полиция сработала оперативно и задержала злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских. В ответ полиция открыла стрельбу и задержала нападавшего. Пострадавших нет.

Другие подробности не сообщаются.