Троицк, Челябинская область, 29 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Жителям города Троицка Челябинской области рекомендовано не употреблять воду, подаваемую в центральном водопроводе. Качество питьевой воды позволяет ее использование только для технических нужд, сообщил вице-губернатор Олег Климов на совещании у главы региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско Гойя. Женщина и двое детей у источника. 1786 — 1787

По данным главного государственного санитарного врача по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам Ирины Нежинской, с 28 марта зафиксировано существенное ухудшение качества питьевой воды по показателю «марганец». Лабораторные исследования показали наличие марганца в питьевой воде в объеме 1,4 мг/дм³ при величине допустимого уровня 0,1 мг/дм³. То есть предельные нормы превышены в 14 раз.

По одной из версий, причиной загрязнения воды являются сбросы горно-обогатительного комбината. Они были зимой и с паводком попали в реку Уй. Руководство области проводит комплекс мероприятий по контролю качества питьевой воды.

«В последние дни анализы показывают, что идут превышения по марганцу. Каждый день эти превышения разные. На сегодня мы имеем 14 ПДК (предельно допустимых концентраций — прим. ИА REGNUM ). Мы понимаем, что опять сбросы Учалинского ГОКа попадают в воды реки Уй. Мы направили обращение в Росприроднадзор, чтобы они отработали ситуацию со своими коллегами в Республике Башкортостан. Также нами адресовано обращение в региональную природоохранную прокуратуру, чтобы те тоже подключились к решению проблемы, потому что в прошлом году мы смогли справиться с ситуацией, когда природоохранная прокуратура вышла на предприятие», — отметил Олег Климов.

Сейчас в Троицке организован подвоз питьевой воды на социальные объекты и в жилой сектор. ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» заявляет о том, что принимает меры по очистке воды.

Коллапсы с водоснабжением на Южном Урале случаются регулярно. Летом 2016 года на несколько дней в 40-градусную жару остался без централизованного питьевого водоснабжения город Южноуральск. Причиной стали проблемы на городских очистных сооружениях. Некоторые экологи объясняли проблемы массовым «цветением» воды — резким размножением сине-зеленых водорослей. В город по графику в автоцистернах доставлялась питьевая вода.

Подобная ситуация происходила и в поселках Копейского городского округа. Несколько тысяч жителей поселка Вахрушево в августе 2016 года оставались без питьевой воды.

Отметим, проблемы питьевого водоснабжения и качества питьевой воды эксперты увязывают с провалом в реализации в Челябинской области федеральной программы «Чистая вода». По ней в 2009 году при губернаторе Петре Сумине были заложены многомиллиардные средства для модернизации фильтровальных станций, очистных сооружений. Однако финансирование программ периодически откладывалось, а в некоторых случаях имела место коррупция.

Некоторые чиновники муниципалитетов попались при махинациях с деньгами по программе «Чистая вода». Так, в начале августа 2016 года, силовиками был задержан экс-мэр города Карабаша Вячеслав Ягодинец. По версии правоохранителей, в сентябре 2013 года Ягодинец принял необоснованное решение и санкционировал оплату работ по разработке строительной документации объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища. По версии следователей оплата осуществлялась без подтверждения госэкспертизой.

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