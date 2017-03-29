Тула, 29 марта, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Ольга Аванесян отправлена в отставку с поста министра здравоохранения Тульской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства области по итогам рабочей встречи губернатора Алексея Дюмина с Ольгой Аванесян 29 марта.

Tularegion.ru Ольга Аванесян и Алексей Дюмин

Губернатор, в частности, отметил, что по его инициативе был проведен детальный анализ ситуации в здравоохранении региона, в том числе — при помощи коллег из федерального министерства. Необходимость в проверке была вызвана массовыми жалобами жителей на качество медобслуживания.

Глава региона отметил, что, несмотря на то, что отрасль крайне проблемная, есть и достижения — хороший профессиональный состав, позитивные изменения в развитии высокотехнологичной медицины, в создании условий для привлечения молодых специалистов.

При этом, подчеркнул Дюмин, «успехи по отдельным направлениям не могут служить оправданием сохраняющихся системных проблем, связанных, прежде всего, с управленческим звеном». Имеются серьезные проблемы с первичной медицинской помощью и ее профилактикой — это отметила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе своего визита в регион 24 марта.

«С учетом профессиональной и общественной оценки я принял решение о смене руководства сферой здравоохранения», — сказал Алексей Дюмин.

Отметим, что Ольга Аванесян работала в правительстве региона с 2011 года, с 2013 года занимала пост министра здравоохранения.