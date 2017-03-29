Рязань, 29 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В регламент Рязанской областной думы внесены изменения, согласно которым депутаты-прогульщики будут наказываться штрафами за непосещение заседаний парламента, комитета и комиссий. Штрафы предусмотрены для тех народных избранников, которые работают на постоянной основе.

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Как сообщает портал «МедиаРязань», штрафовать депутатов будут при отсутствии уважительной причины для пропуска заседания. Так, наказание не наступит, если депутат пропустил заседание из-за командировки, временной нетрудоспособности или отпуска.

Причем штрафы предусмотрены значительные. При прогуле заседания думы — треть ежемесячной зарплаты, при пропуске заседания комитета или комиссии — десятая часть денежного вознаграждения.

Депутаты также оставляют за собой право исключить прогульщика из состава комиссии или комитета при пропуске трех заседаний в течение одной сессии.

«Это повысит дисциплину, ответственность, улучшит связь с избирателями, будет способствовать поднятию авторитета нашей думы», — цитирует издание заместителя председателя облдумы Михаила Кривцова.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года аналогичные штрафы были введены и в Госдуме РФ. Однако здесь сумма наказания немого меньше: за прогул пленарного заседания депутат теперь должен заплатить шестую часть своей зарплаты. Средняя зарплата депутата — около 350 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла поправки в регламент, запрещающие доверенности, — депутат обязан лично принимать участие в заседаниях Госдумы и комитетов. Не будет считаться пропуском, если депутат в течение заседания один раз в 10:00, в 12:30 или же в 16:00 зарегистрировался в зале пленарного заседания.