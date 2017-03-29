Кишинёв, 29 марта, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подверг критике инициативу президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума по ряду ключевых политических вопросов. Как заявил Канду в эфире телеканале Canal 2, Додон выступает с инициативами и заявлениями, которые «не соответствуют его роли» в государстве.

Parlament.md Адриан Канду

Канду напомнил, что Молдавия — парламентская республика, где парламент, премьер-министр и правительство играют «первую скрипку» и принимают все ключевые решения. «Институт президента тоже важен, но он больше служит для равновесия, он должен заниматься объединением общества, примирением, а не разделением», — сказал спикер.

По его словам, поднимая темы, связанные с символикой, историей, языком и т. д., Додон вместо того, чтобы объединять людей, усиливает напряженность в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Игорь Додон инициировал проведение консультативного референдума о расширении своих полномочий для роспуска парламента, о снижении числа депутатов со 101 до 71, об отмене закона, который возложил на граждан страны бремя по возвращению 1 млрд евро, выведенного из банковской системы Молдавии, а также о преподавании в школах предмета «История Молдовы» вместо нынешней «Истории румын».

Референдум Додон предлагает провести 24 сентября 2017 года. Президент в Молдавии имеет право инициировать консультативный референдум, однако его результаты не имеют юридических последствий и не являются обязательными к применению.