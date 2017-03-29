Ярославль, 29 марта, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление ОАО «Ярославльводоканал», 100% акций которого принадлежит мэрии города, о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство». Информация об этом прозвучала на заседании постоянной комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Контейнеры МУП «САХ»

«САХ» задолжал «Ярославльводоканалу» 26 млн рублей. Задолженность образовалась в результате закупки спецтехники одного муниципального предприятия для другого. Депутат муниципалитета, председатель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин назвал иск одного городского предприятия «абсурдным». Но мэрия так не считает.

«На первый взгляд это кажется абсурдным, но с другой стороны у «САХа» есть кредиторы, которые не являются муниципальными. Они также могли подать иски о банкротстве, и тогда мы бы утратили контроль над ситуацией. Сейчас у нас назначен внешний управляющий со стороны «Ярославльводоканала». Для нас это гарантия действий, направленных на финансовое оздоровление предприятия», — сказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Действительно, дела предприятия плачевны. Кредиторская задолженность на 1 февраля составляла 206 млн рублей. Основные договоры, которые имеет МУП убыточны, сказал его директор Евгений Горюшин.

«Основные виды деятельности нашего предприятия — это уборка города и вывоз мусора стали убыточными. Уборка города из-за низких тарифов (муниципальный САХ работает на субподряде у частной компании по уборке двух районов города — ИА REGNUM ), а вывоз мусора — потому что у нас практически не осталось контрактов, кроме Фрунзенского района и частного сектора. Перед предприятием стоит задача увеличить объемы вывоза мусора и заключить новые договоры, но мы не можем этого сделать. Те мусоровозы, которые у нас были, в последнее время использовались как доноры для других машин, потому что не на что было купить запчасти», — сказал генеральный директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Евгений Горюшин.