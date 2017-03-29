Москва, 29 марта, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня, 29 марта, на официальном портале правовой информации.

Commons.wikimedia.org В Европейском суде по правам человека

«Освободить от занимаемой должности […] Матюшкина Георгия Олеговича, Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — сказано, в частности, в указе главы государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой должности Георгий Матюшкин находился с 5 августа 2008 года. До этого он работал помощником и заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (2004−2008 годы), начальником Приволжской окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ (2002−2003 годы), заместителем председателя кабинета министров Чувашии — министром имущественных отношений (2000−2002 годы). Действительный государственный советник РФ 3 класса.