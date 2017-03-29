Берлин, 29 марта, 2017, 17:21 — ИА Регнум.



Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель может уйти в отставку, если необходимость идти на компромиссы на работе приведет к «продолжительной деформации» ее личности. Об этом сегодня, 29 марта, пишет издание Die Welt.

Меркель приняла участие в презентации книги «Позиция — это сила» бывшего министра юстиции Германии Сабины Лойтхойссер. На фоне обсуждения проблемы государственных интересов и личных свобод граждан, Меркель был задан вопрос об её отставке.

Федеральный канцлер заявила, что в свете террористической угрозы люди справедливо ожидают, что государство обеспечит их безопасность, но будет при этом заботиться о свободе личности.

По словам Меркель, политик всегда должен задавать себе вопрос: «Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?» Тогда её спросили, до какого предела она сама может дойти в этом вопросе. Меркель не стала обозначать свой предел, сказав лишь о «продолжительной деформации» её личности, как того момента, когда она может уйти в отставку.

При этом она тут же оговорилась, что уходить в отставку сейчас не собирается.

Напомним, в сентябре 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы от итогов которых зависит, кто станет канцлером Германии. По данным социологических опросов, фаворитом предвыборной гонки является Христианско-демократический союз Меркель. Однако серьезную конкуренцию партии Меркель составляет набирающие популярность социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.