Донецк, 29 марта, 2017, 17:24 — ИА Регнум.



Ринат Ахметов

Глава ДНР Александр Захарченко подписал распоряжение о создании Совместной инспекции по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, находящихся на территории, подконтрольной Украине. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение (№69 от 23 марта 2017 года) опубликовано 29 марта на официальном сайте Совмина ДНР.

«Распоряжаюсь создать Совместную инспекцию по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Донбасса, расположенных на территории, временно находящейся под контролем Украины, с участием общественных и международных организаций», — отмечается в тексте документа.

Согласно распоряжению, в состав инспекции вошли исключительно представители министерств, ведомств и организаций ДНР — МЧС ДНР, Минуглеэнерго, Минстроя, Минпромторга, Госкомитетов горного и технического надзора, а также по экологической политике и природным ресурсам, Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора, КП «Компания «Вода Донбасса», Донецкого национального технического университета, Федерации профсоюзов, а также общественных организаций и движений.

Кроме того, главой инспекции назначен глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий, который должен привлечь представителей международных организаций.

Ранее, 28 марта, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко предложила создать на экологически важных объектах Донбасса «хабы» безопасности с участием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Красного Креста. «На Донбассе может возникнуть настоящая гуманитарная катастрофа, потому что обстреливаются объекты инфраструктуры, которые имеют важное экологическое значение, например, Донецкая фильтровальная станция. Пока не принимаются предложения относительно того, что вокруг таких экологически опасных объектов должны быть созданы специальные «хабы» безопасности при участии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Красного Креста, чтобы они никогда не обстреливались и были в зоне полной безопасности», — считает Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин заявил, что в Минске на встрече ТКГ ДНР поднимет вопрос безопасности на предприятиях критической инфраструктуры, расположенных на территории подконтрольной Украине.

По его словам, собственники объектов не заботятся о системе безопасности на крупных промышленных предприятиях Донбасса. Среди них Константиновский государственный химический завод, а также Днепродзержинский фенольный завод и Авдеевский коксохимический завод (входят в компанию «Метинвест», которая объединяет горно-металлургический комплекс Группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова).

«Мы озабочены тем, что сейчас происходит на украинских предприятиях критической инфраструктуры, которые опасны для граждан, проживающих вблизи этих объектов. Это Авдеевский коксохимический завод, Константиновский государственный химический завод, Днепродзержинский фенольный завод, то есть те предприятия, которые в рамках военных действий не обслуживаются должным образом и вызывают у нас серьезные опасения. Эти предприятия могут привести к экологической и техногенной катастрофе, которая может отразиться на гражданах Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин, комментируя взрыв военных складов в Балаклее Харьковской области.

Напомним, с 2014 года ни Константиновский государственный химический завод, ни Днепродзержинский фенольный завод не подвергались артобстрелам. Предприятия удалены от зоны боевых действий и работают в обычных режимах. ЧП на объектах не зафиксировано. 7 марта 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) проинформировал, что Константиновский государственный химический завод вошел в перечень предприятий, которые подлежат приватизации.

В свою очередь, с 2015 года Авдеевский коксохимический завод АКХЗ (расположен в прифронтовом г. Авдеевка, под контролем ВСУ) неоднократно консервировал производство из-за артобстрелов производственных цехов со стороны войск ДНР. 20 февраля 2017 года генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что за время ведения боевых действий и артобстрелов погибли 10 сотрудников АКХЗ. «Из моих сотрудников погибли 10 человек, двое из них — на рабочем месте. Более 50 человек ранены. Почти две недели прошло, как погибла девушка 36 лет, Елена Волкова. Сиротой остался ребенок», — рассказал Магомедов.